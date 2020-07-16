Чемпіонський бій Ломаченко - Лопес можуть знову перенести

Об'єднавчий боксерський поєдинок у легкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/WBC українцем Василем Ломаченком та володарем титулу IBF американцем Теофімо Лопесом можуть знову перенести.

3 жовтня - дата, на яку заплановано бій, є занадто оптимістичним сценарієм, оскільки команди Ломаченко та Лопеса навіть не розпочинали переговори, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"Попри інформацію про призначення поєдинку Ломаченко - Лопес на 3 жовтня, жоден з бійців поки не отримав офіційну пропозицію про чемпіонський бій. Аналогічна ситуація спостерігалася й перед анонсом початкової дати їхнього поєдинку - 30 травня. Беумовно, бій Ломаченко - Лопес може відбутися 3 жовтня на платній платформі ESPN PPV, проте одно із джерел поінформувало, що ця дата - оптимальний сценарій. Щоб зберегти реальну надію на цю дату, переговори мають розпочатися вже найближчого часу", - зазначається у повідомленні.

Фото: klitschko-brothers.com.