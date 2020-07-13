Суперника Ломаченка визначить мінітурнір

Всесвітня боксерська організація (WBO) має намір провести мінітурнір у легкому дивізіоні, аби визначити претендента для чинного чемпіона українця Василя Ломаченка.

Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсель, інформує Klitschko-brothers.com.

"У зв'язку з рішенням Раяна Гарсії зосередитися на поєдинку з Люком Кемпбеллом WBO розглядає можливість проведення нинішнього року двох боїв-елімінаторів у легкій вазі, щоб визначити обов'язкового претендента. Аналогічний процес з метою визначення чемпіона оголошено і в напівважкій вазі", - зазначив керівник організації.

Раніше стало відомо, що команди Еммануеля Тагое з Гани (№3 у рейтингу WBO) та українця Дениса Берінчика (№4) розпочали переговори про бій. Тим часом в інших бійців, які входять до ТОП-6 кращих легковаговиків за версією WBO, - американця Раяна Гарсії, британця Лі Селбі, австралійця Джорджа Камбососа та Хорхе Лінареса з Венесуели - вже є заплановані бої.

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До ТОП-10 рейтингу також входять Роман Андреєв (Росія, №7), Ліам Волш (Велика Британія, №8), Джеймс Теннісон (Велика Британія, №9) та Джейкоб Енг (Австралія, №10).

Фото: klitschko-brothers.com.