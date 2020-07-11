Ломаченко відкрив готель у Затоці

Дворазовий переможець Олімпіад, чемпіон світу серед боксерів-професіоналів у легкій вазі українець Василь Ломаченко відкрив свій готельний комплекс.

Він розташований на березі моря у селищі міського типу Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, повідомляє боксер на сторінці в Instagram.

Готель називається Loma Sport Hotel. 32-річний Ломаченко - уродженець Білгорода-Дністровського.

Нагадаємо, що навесні нинішнього року Ломаченко мав зустрітися на рингу в об'єднавчому чемпіонському бою з американцем Теофімо Лопесом. Через пандемію коронавірусу поєдинок, однак, кілька разів переносили, останнього разу - на жовтень.

Фото: sport.bigmir.net.