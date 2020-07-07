Ломаченко та Усик увійшли в топ-5 кращих боксерів сучасності за версією The Ring

Авторитетне видання The Ring склало рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

В опублікованому в Instagram списку перший рядок зайняв "регулярний" чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Відразу за ним опинився український володар титулів легкого дивізіону за версіями WBA, Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської ради (WBC Franchise) Василь Ломаченко. Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Також в топ-5 потрапив і ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті українець Олександр Усик.

Топ-5 кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією видання The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Василь Ломаченко

3. Наоя Іноуе

4. Теренс Кроуфорд

5. Олександр Усик.