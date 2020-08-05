Ломаченко може боксувати з Вердехо, якщо зірветься бій з Лопесом

Володар боксерських титулів WBC/WBA/WBO у легкій вазі укракінец Василь Ломаченко може провести поєдинок з пуерторіканцем Феліксом Вердехо, якщо зірветься запланований бій з чемпіоном світу IBF американцем Теофімо Лопесом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Yahoo! Sports.

"Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум сказав, що якщо Лопес не погодиться із запропонованими умовами, то Ломаченкв спробують звести з Феліксом Вердехо", - зазначається у повідомленні.

Ломаченко вже зустрічався на рингу з Вердехо. На Олімпійських іграх-2012 у Лондоні українець здобув перемогу за очками.

Фото: boxing247.com.