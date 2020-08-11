Президент WBC: Переможець бою Лопес - Ломаченко зійде на вершину боксу

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився очікуваннями від бою чемпіона WBC, WBA і WBO у легкій вазі Василем Ломаченком з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом.

За словами Сулеймана, переможець цього поєдинку між українцем та американцем зійде на вершину не лише у своїй ваговій категорії, але й усього світового боксу, повідомляє Fightnews.info.

"Я дуже зрадів, коли отримав повідомлення, що бій Ломаченко - Лопес призначили на 3 жовтня. Боксери опинилися в дуже складній ситуації. Карантин впливає на їхній настрій, почуття та очікування. Спочатку Ломаченко і Лопес домовилися боксувати у травні. Можливо, економічні умови стали іншими, і вони зробили крок назад. Я не знаю особливостей цієї ситуації. Сподіваюся, що вони вийдуть в ринг. Переможець цього бою зійде на вершину не лише легкої ваги, але й усього світового боксу", - сказав президент WBC.

Як повідомлялося, бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня.

Фото: fightnews.info.