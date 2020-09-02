Усику і Чісорі слід погодитись на зменшення гонорару – промоутер

Усику і Чісорі слід погодитись на зменшення гонорару – промоутер

Укрінформ
Бій Усик – Чісора в черговий раз під великим питанням.

Промоутер Едді Гірн повідомив сайту boxingnews24.com про проблему з організацією бою між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

«Дата бою Усика з Чісорою – 31 жовтня. Але у нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої O2 Arena. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

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Тому боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ми обговорюємо це питання з Усиком і менеджером Чісори – Девідом Хеєм.

Чи захочуть вони почекати, поки все повернеться в норму, або підуть на невеликий ризик з показниками pay-per-view і виступлять 31 жовтня? Думаю, на цьому тижні ми вирішимо, чи відбудеться цей бій в заплановану дату», - сказав Гірн.

Як повідомляв Укрінформ, бій Усик – Чісора планували провести 31 жовтня в Лондоні.

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