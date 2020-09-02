Усику і Чісорі слід погодитись на зменшення гонорару – промоутер

Бій Усик – Чісора в черговий раз під великим питанням.

Промоутер Едді Гірн повідомив сайту boxingnews24.com про проблему з організацією бою між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

«Дата бою Усика з Чісорою – 31 жовтня. Але у нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої O2 Arena. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Тому боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ми обговорюємо це питання з Усиком і менеджером Чісори – Девідом Хеєм.

Чи захочуть вони почекати, поки все повернеться в норму, або підуть на невеликий ризик з показниками pay-per-view і виступлять 31 жовтня? Думаю, на цьому тижні ми вирішимо, чи відбудеться цей бій в заплановану дату», - сказав Гірн.

Як повідомляв Укрінформ, бій Усик – Чісора планували провести 31 жовтня в Лондоні.