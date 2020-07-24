Девід Хей: Бій Усик - Чісора пройде на початку або в середині жовтня

Менеджер британського боксера-суперважковаговика Дерека Чісори Девід Хей розповів, коли може відбутися бій його підопічного проти українця Олександра Усика.

Період, на який розраховує Хей, - початок або середина жовтня, повідомляє Fightnews.info.

"Дерек не хоче боксувати з Усиком без глядачів. Він розкривається, коли б'ється перед уболівальниками. Чим більше фанатів, тим краще виступає Чісора. В боях з Ділліаном Вайтом та Девідом Прайсом, коли Дерек відчував енергію натовпу, він показував відмінний бокс. Я не упевнений, що Чісора зможе боксувати в студії або в саду. Якщо це буде потрібно, він піде на це, але ми розраховуємо, що все повернеться на свої місця. Сподіваємося, що бій Чісори з Усиком організують на початку або в середині жовтня. Тримаємо пальці хрестиком", - сказав Хей.

Фото: fightnews.info.