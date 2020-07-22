Стала відома офіційна дата чемпіонського бою Рамірес - Постол

Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала дати двох великих боксерських поєдинків у серпні нинішнього року.

Одним з них стане титульний бій у першій напівсередній вазі між чемпіоном світу за версіями WBC і WBO амариканцем Хосе Раміресом та українцем Віктором Постолом. Поєдинок, який кілька разів переносили через пандемію коронавірусу, пройде у Лас-Вегасі (США) 29 серпня, повідомляє Klitschko-brothers.com.

За тиждень до цього там же відбудеться відбірковий бій за версією WBO у напівважкій вазі між ексчемпіоном світу колумбійцем Елейдером Альваресом та колишнім претендентом на титул американцем Джо Смітом-молодшим.

Фото: klitschko-brothers.com.