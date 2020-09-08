Бій Ломаченко – Лопес офіційно призначений на 17 жовтня

«Він з'їсть мої удари і свої слова», - прокоментував майбутній бій Ломаченко.

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила бій між володарем титулів WBA, WBO і WBC, українцем Василем Ломаченком і чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Поєдинок відбудеться 17 жовтня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.

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«Теофімо Лопес може говорити все, що хоче. Протягом останніх двох років він не робив нічого, крім того, що вимовляв моє ім'я.

Я боєць, і моя мета – виграти ще один титул чемпіона світу. Коли ми будемо воювати в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари і свої слова», - сказав Ломаченко.

Як повідомляв Укрінформ, WBC вирішила розіграти статус франчайзингового чемпіона в бою між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом.