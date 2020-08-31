В бою Ломаченко – Лопес розіграють титул франчайзингового чемпіона WBC

Переможець бою стане власником чотирьох чемпіонських поясів.

WBC вирішила розіграти статус франчайзингового чемпіона в бою між володарем поясів WBC Franchise, WBA Super і WBO Василем Ломаченком і чемпіоном за версією IBF Теофімо Лопесом, повідомляє ресурс WBN.

Таке рішення прийняли на 58-му з'їзді організації. Раніше франчайзинговий титул не розігрували в жодному бою. Статус франчайзингового чемпіона дає можливість його власникові вибирати будь-яких суперників для поєдинків під егідою організації.

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Як повідомляв Укрінформ, бій Ломаченка - Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі.