Бондаренко програла у першому раунді парного розряду "Ролан Гаррос"

Українка Катерина Бондаренко та Шерон Фішмен з Канади невдало превели стартовий матч парного розряду проти бельгійки Кірстен Фліпкенс та росіянки Анастасії Павлюченкової на Відкритому чемпіонаті Франції із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Українсько-канадський дует поступився у Парижі з рахунком 4:6, 1:6, передає Укрінформ. Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини. 1 жовтня парні зустрічі проведуть ще дві наші тенісистки. Українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович протистоятиме Луції Градецькій (Чехія) і Андрії Клепач (Словенія). Уродженка Луцька Катаріна Завацька разом із Анною-Кароліною Шмідловою (Словаччина) зустрінуться з дуетом Кейтлін Крістіан/Джуліана Ольмос (США/Мексика). Читайте також: Світоліна перемогла мексиканку Сарасуа у другому раунді "Ролан Гаррос" У середу перше коло парної сітки "Ролан Гаррос" успішно пройшов українсько-польський тандем Катерина Козлова/Магда Лінетт, який здобув перемогу над француженками Амандин Есс та Армоні Тан - 6:0, 7:6 (7:2). Фото: j48tennis.net.