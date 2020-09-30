Центр спортивної медицини МОЗ передали в управління Мінмолоді та спорту

Кабінет Міністрів передав Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України до сфери управління Міністерства молоді та спорту .

Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Таке рішення сприятиме оперативному та повноцінному медичному забезпеченню підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи та інших міжнародних змагань», - прокоментував це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у Телеграмі.

За його словами, Центр є медичним закладом, що створений з метою організації профілактичної, діагностичної, консультативної медичної допомоги членам національних збірних команд України, учням дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, ветеранам спорту та особам, які займаються фізичною культурою та спортом, надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним закладам з питань спортивної медицини та лікувальної фізкультури та здійснення медичної практики.

Щорічно в Центрі проходять диспансеризацію та звертаються за допомогою щодо відхилень у стані здоров'я понад 2 тисяч спортсменів національних збірних команд з різних видів спорту.

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Усі спортивні заходи, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, потребують медичного супроводу та контролю.

Зважаючи на суттєве зростання на світовій спортивній арені спортивних результатів та роль, яку відіграє спортивна медицина у підготовці спортсменів, питання існування спеціалізованого медичного закладу у сфері управління Міністерства молоді та спорту України постає як необхідне, додав Немчінов.