Зеленський у Вінниці проінспектував спорткомплекс

Президент Володимир Зеленський у Вінниці проінспектував один із об’єктів Національної програми «Велике будівництво» - спорткомплекс «Здоров’я».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент оглянув приміщення закладу, який під час реконструкції набув сучасного вигляду та функціональних можливостей, що дозволяють проводити змагання міжнародного класу з ігрових видів спорту.

Реконструкція СК «Здоров'я» коштувала 40,3 млн грн, з яких 36,1 млн грн становлять кошти ДФРР, решту виділено з обласного бюджету. Потужності спорткомплексу використовуватимуться обласними комунальними спортивними закладами. Також тут розташується офіс регіонального відділення «Інваспорту».

Зеленський також оглянув інформаційні стенди про перебіг реалізації програми «Велике будівництво» на Вінниччині. Згідно з ними, з 15 проєктів, передбачених для реалізації у поточному році, вісім уже завершені. Зокрема, збудовано один і реконструйовано або добудовано сім об’єктів, ще сім перебувають у стадії завершення.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи.

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У планах упродовж року — зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Тоня Мних