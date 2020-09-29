Зеленський у Вінниці проінспектував спорткомплекс
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Президент оглянув приміщення закладу, який під час реконструкції набув сучасного вигляду та функціональних можливостей, що дозволяють проводити змагання міжнародного класу з ігрових видів спорту.
Реконструкція СК «Здоров'я» коштувала 40,3 млн грн, з яких 36,1 млн грн становлять кошти ДФРР, решту виділено з обласного бюджету. Потужності спорткомплексу використовуватимуться обласними комунальними спортивними закладами. Також тут розташується офіс регіонального відділення «Інваспорту».
Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.
Починаючи з 1 березня 2020 року на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи.
У планах упродовж року — зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: Тоня Мних