7 фактів про чемпіонську серію НБА

Леброн Джеймс зіграє проти своєї колишньої команди в десятому фіналі в кар'єрі.

У ніч з середи на четвер 1-го жовтня стартує головне баскетбольне протистояння планети - фінал НБА. У нинішньому сезоні, завершення якого команди провели в «міхурі» в чемпіонській серії представляти Захід будуть «Лос-Анджелес Лейкерс», а Схід - одна з головних сенсацій плей-офф «Маямі Хіт». Напередодні фіналу пропонуємо вашій увазі 7 «фан-фактів» про майбутню битву до 4 перемог, яка стане завершальною серією баскетбольного шоу НБА в «Діснейволрді».

Вперше в історії НБА в фіналі зіграють клуби, які в минулому сезоні не потрапили навіть у плей-офф. Дебютний для Леброна Джеймса сезон у складі «Лейкерс» завершився підсумковим 10-м місцем на Заході. «Хіт», які сезон 2018/19 присвятили «проводам на пенсію» легендарного захисника Двейна Вейда, також завершили «регулярку» 10-ми. Напередодні першого матчу фіналу, який буде зіграний вже 1-го жовтня, перевага по оцінкам аналітиків Parimatch все ж у "Лейкерс", але зовсім невелика. «Майамі» не вперше опинилися в ролі андердога в цьому плей-офф.

В останній раз «Лейкерс» грали в фіналі НБА, тільки подумайте, 10 років тому. Тоді головним тренером «Озерних» був легендарний Філ Джексон, а команду за собою вів один з найвеличніших гравців усіх часів і народів Кобі Брайант. У тому фіналі каліфорнійці билися з «Бостон Селтікс» і в сьомому матчі здобули перемогу, залишивши без титулу свого нинішнього розігрую чого Реджона Рондо.

«Хіт» в останній раз в фіналі НБА грали в 2014 році. Щоправда останній візит флоридського клубу в чемпіонську серію, на відміну від останнього чемпіонського походу «Лейкерс», тріумфом не завершився. «Майамі», з нинішнім лідером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, програли фінальну серію «Сан-Антоніо Сперз» 1:4. Так що Джеймса чекає особливий фінал - він зіграє проти своєї колишньої команди, з якою двічі ставав чемпіоном.

Леброн Джеймс - окрема історія. Форвард в 10-й раз за кар'єру вийшов у фінал НБА. За цим показником він перевершує 27 (!) клубів НБА. Більше «короля» в чемпіонській серії грали лише самі «Лейкерс» (32 рази), «Бостон» (21) і «Голден Стейт» (11). З гравців лише Білл Расселл, Сем Джонс і Карім Абдул-Джаббар добиралися до фіналу 10 або більше разів. Лише вдумайтеся в ці цифри. Спадщина Джеймса просто неймовірна.

Леброн Джеймс

У «Хіт» також є свій ветеран-рекордсмен. Для форварда Андре Ігудали майбутній виступ у фіналі НБА стане 6-м поспіль. З 2015 по 2019 року 36-річний баскетболіст боровся за персні в складі «Ворріоз» і три з цих походів виявлялися тріумфальними. Більш того, в 2015-му Ігудала був визнаний MVP фіналу, завдяки своїй чудовій грі проти... Так-так, Леброна Джеймса. Ці хлопці нерозлучні.

Андре Ігудала

Здавалося б, до чого тут Шакіл О'Ніл... Однак, Шак шість разів грав у фіналах НБА: один раз з «Орландо», чотири - з «Лейкерс» і один раз завойовував перстень в складі «Хіт». Протягом останніх 37 років, як мінімум, один з колишніх партнерів О'Ніла по команді грає в фіналі НБА.

Додатково підкреслює особливість цього фіналу ще один факт. «Майамі» - перша команда НБА з 1999 року, яка вийшла в фінал з 5-го місця або нижче. В останній раз такий трюк провернути вдавалося «Нью-Йорк Нікс», які завершили «регулярку» на 8-му місці. Незважаючи на статус андердога, «Хіт», вибили в другому раунді плей-офф одного з головних лідерів сезону «Мілуокі Бакс», а за три серії програли лише 3 рази. Втім «Лейкерс» для виходу в фінал знадобилося рівно така ж кількість матчів. Ці команди на ходу.

"Майамі Хіт" - чемпіон Східної конференції

Хто поведе за собою «Майамі» в цій серії - те ще питання. У кожному з раундів у «Хіт» знаходився новий лідер. У серії з «Індіаною» найкращим скорером команди став словенський розігруючий Горан Драгич, в протистоянні з «Мілуокі Бакс» кращим за набраними очками став Джиммі Батлер, а талановитий центровий Бем Адебайо став найрезультативнішим гравцем команди за підсумками протистояння з усе ще діючими чемпіонами НБА «Торонто Репторс".

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Незважаючи на те, що в обох клубах є індивідуально сильні гравці, ці колективи діють вельми командно. В середньому за матч плей-офф-2020 «Лейкерс» роблять 25.9 результативної передачі за матч, у «Хіт» 25.1 передач на команду. До ставки тотал більше по асистам, як мінімум, можна придивитися.

Розклад фінальної серії:

Матч 1

1 жовтня 4:00. «Лейкерс» - «Хіт»

Матч 2

3 жовтня, 4:00. «Лейкерс» - «Хіт»

Матч 3

5 жовтня, 2:30 «Хіт» - «Лейкерс»

Матч 4

7 жовтня, 4:00 «Хіт» - «Лейкерс»

Матч 5 *

10 жовтня, 4:00 «Лейкерс» - «Хіт»

Матч 6 *

12 жовтня, 2:30 «Хіт» - «Лейкерс»

Матч 7 *

14 жовтня, 4:00 «Лейкерс» - «Хіт»

* Матчі будуть зіграні при необхідності.

Фото: Getty Images