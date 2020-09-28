"Маямі" перемогли "Бостон" і зіграють з "Лейкерс" у фіналі плей-офф НБА

"Маямі Хіт" обіграли "Бостон Селтікс" у фінальній серії плей-офф Східної конференції північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Шоста зустріч завершилася з рахунком 125:113 (33:27, 29:22, 26:26, 37:27) на користь "Маямі", які виграли серію 4:2 і вийшли у фінал плей-офф НБА, повідомляє Укрінформ.

У складі переможців Бем Адебайо оформив дабл-дабл - 32 очки і 14 підбирань. Джиммі Батлер записав на своє ім'я 22 очки. У "Бостона" 26 очок набрав Джайлен Браун, Джейсон Тейтум - 24 очки та 11 передач.

У фіналі "Майамі" зійдуться з "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Майамі" за свою історію тричі ставали переможцем сезону НБА (2006, 2012, 2013). "Лейкерс" 16 разів перемагали в НБА. Останній їхній успіх датується 2010 роком.

Фото: НБА.