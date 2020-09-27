"Лейкерс" обіграв "Денвер" і вийшов у фінал плей-офф НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" переміг "Денвер Наггетс" у фінальній серії плей-офф Західної конференції північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

П'ята зустріч завершилася з рахунком 117:107 (33:30, 28:21, 26:33, 30:23) на користь "Лейкерс", який виграв серію 4:1 і вийшов у фінал плей-офф НБА, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим у складі переможців став форвард Леброн Джеймс, який зробив тріпл-дабл. На його рахунку 38 очок, 15 підбирань і 10 передач. Друга результативність - у його одноклубника Ентоні Девіса, 25 очок і 5 підбирань.

У фіналі плей-офф НБА "Лейкерс" зіграє з переможцем вирішальної серії Східної конференції між "Бостон Селтікс" і "Майамі Хіт" (поки рахунок у серії 2:3).

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