"Бостон" скоротив відставання у фінальній серії Східної конференції НБА з "Маямі"

"Бостон Селтікс" здобув перемогу над "Маямі Хіт" в п'ятому матчі фінальної серії плей-офф Східної конференції північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч завершилася з счутом 121:108 (18:26, 33:32, 41:25, 29:25), повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим гравцем "Селтікс" став Джейсон Тейтум, який набрав 31 очко. Його партнер по команді Джейла Браунд записав 26 балів до свого активу, а також Даніель Тайс оформив дабл-дабл з 15 очок і 13 підбирань. У складі "Хіт" 23 очки набрав Горан Драгич.

Таким чином, "Бостон" скоротив відставання в серії - 2:3.

Раніше повідомлялося, що "Лейкерс" збільшив перевагу в серії фіналу НБА на Заході з "Денвером" (3:1).

Фото: celticsblog.