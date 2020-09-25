"Лейкерс" обіграв "Денвер" у четвертому матчі фіналу Західної конференції НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" на виїзді завдав поразки "Денвер Наггетс" у четвертому матчі фінальної серії плей-офф Західної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч завершилася з рахунком 114:108 (37:30, 23:25, 27:29, 27:24) на користь "Лейкерс", повідомляє Укрінформ.

У складі переможців 34 очки в свій актив записав центровий Ентоні Девіс. У його одноклубника Леброна Джеймса - 26 очок + 9 підбирань + 8 передач). Найрезультативнішим у "Денвера" став Джамал Мюррей (32 очки + 8 передач).

Таким чином, каліфорнійська команда збільшила перевагу в серії до чотирьох перемог - 3:1.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції НБА "Маямі Хіт" веде в серії з "Бостон Селтікс" - 3:1.

Фото: denverpost.