Стали відомі всі півфінальні пари конференцій НБА

Стали відомі всі півфінальні пари конференцій НБА

Укрінформ
Визначилися всі півфінальні пари конференцій північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Останнім учасником третього раунду плей-офф став "Х'юстон Рокетс", передає Укрінформ.

Команда зі штату Техас здобула перемогу над клубом "Оклахома-Сіті Тандер" в сьомому матчі протистояння - 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22). Рахунок в серії - 4:3.

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1/2 фіналу Західної конференції:

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Х'юстон Рокетс"

"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Кліпперс".

1/2 фіналу Східної конференції:

"Мілуокі Бакс" - "Майамі Хіт"

"Бостон Селтікс" - "Торонто Репторс".

Фото: Getty Images.

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