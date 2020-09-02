ФІБА перенесла Кубок Європи з жовтня на січень через коронавірус

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) перенесла старт Кубка Європи ФІБА з 14 жовтня на 6 січня 2021 року через погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

Як повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ), формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті, передає Укрінформ.

Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке пройде в жовтні.

У груповому раунді Кубка Європи ФІБА, нагадаємо, зіграють два українські клуби - "Київ-Баскет" і "Прометей" з Кам'янського, а також може додатися "Дніпро", якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Також ФІБА повідомила про перенесення старту жіночого Єврокубку, основна частина змагань якого розпочнеться 7 січня 2021 року. 32 команди будуть розподілені на 4 групи - по 8 в кожній. 16 команд вийдуть у плей-офф топ-16 і будуть продовжувати боротьбу за трофей.

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Нагадаємо, в Єврокубку виступатиме жіноча команда "Прометей" - дебютант на міжнародній арені і елітного дивізіону чемпіонату України.

Фото: fiba.basketball.