ФІБА перенесла Кубок Європи з жовтня на січень через коронавірус
Як повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ), формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті, передає Укрінформ.
Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке пройде в жовтні.
У груповому раунді Кубка Європи ФІБА, нагадаємо, зіграють два українські клуби - "Київ-Баскет" і "Прометей" з Кам'янського, а також може додатися "Дніпро", якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів.
Також ФІБА повідомила про перенесення старту жіночого Єврокубку, основна частина змагань якого розпочнеться 7 січня 2021 року. 32 команди будуть розподілені на 4 групи - по 8 в кожній. 16 команд вийдуть у плей-офф топ-16 і будуть продовжувати боротьбу за трофей.
Нагадаємо, в Єврокубку виступатиме жіноча команда "Прометей" - дебютант на міжнародній арені і елітного дивізіону чемпіонату України.
Фото: fiba.basketball.