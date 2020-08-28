Афіни приймуть матчі Фіналу восьми баскетбольної Ліги чемпіонів

Фінал восьми баскетбольної Ліги чемпіонів-2019/20 пройде в столиці Греції Афінах на арені OAKA.

Про це в своєму Твіттері повідомив журналіст Ріс Баркас, передає Укрінформ.

Сезон Ліги чемпіонів, нагадаємо, був припинений в березні на частково завершеною стадії 1/8 фіналу в зв'язку з епідемією коронавірусу.

У Фіналі восьми зіграють АЕК (Греція), "Німбурк" (Чехія), "Сарагоса" (Іспанія), "Бургос" (Іспанія), "Тюрк Телеком" (Туреччина) і єрусалимський "Хапоель" (Ізраїль).

Матчі в незавершених серіях між французьким "Діжон" і російським "Нижнім Новгородом", а також іспанським "Тенеріфе" і бельгійським "Остенде", які залишилися для повного закриття етапу 1/8 фіналу, будуть зіграні у вересні перед фінальною стадією після узгодження дат командами і лігою.

Орієнтовні дати проведення заключної частини сезону - з 28 вересня по 4 жовтня.

Фото: Basketball Champions League.