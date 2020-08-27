В НБА вирішили поновити матчі плей-офф

Баскетболісти повернуться на майданчик 28 серпня.

Баскетболісти НБА під час зборів вирішили продовжити виступ в плей-офф, повідомляє ESPN.

Матчі, заплановані на 27 серпня, будуть відкладені. НБА планує поновити плей-офф в п'ятницю, 28 серпня.

Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-офф: «Мілуокі Бакс» - «Орландо Меджік», «Х'юстон Рокетс» - «Оклахома-Сіті Тандер» і «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трейл Блейзерс».

Як повідомляв Укрінформ, команди бойкотували матчі плей-офф через інцидент зі стріляниною поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка у Вісконсині.