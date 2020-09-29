Футбол: УАФ затвердила протокол проведення матчів в умовах карантину

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на офіційному рівні затвердив протокол проведення матчів в умовах карантину.

Як повідомляє пресслужба асоціації, поєдинки можуть організовувати регіони, де проведенню зустрічей не заважають обмеження з боку органів державної влади та місцевого самоврядування.

Відзначається, що в "зеленій" та "жовтої" карантинних зонах на матчах одна людина має займати п'ять квадратних метрів площі стадіону. У "помаранчевій" та "червоній" зони на аренах можуть перебувати не більше 220-ти осіб - максимальне число для матчів за порожніх трибун.

Присутні на трибунах мають дотримуватися дистанції у півтора метра, а сусідні місця мають залишатися вільними. На стадіон можуть допустити не більше 25-ти відсотків глядачів від загальної місткості арени.

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Проєкт документа схвалило листом від 24 вересня Міністерство охорони здоров'я України.

Фото: uaf.ua.