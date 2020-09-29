Каденко офіційно очолив Професіональну футбольну лігу України

Главу Аматорської асоціації футболу Олександра Каденка офіційно обрали у вівторок президентом президентом Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ).

Як повідомляє Sport Arena, це сталося під час позачергової конференції ПФЛ, передає Укрінформ.

Каденко очолюватиме ПФЛ протягом чотирьох років.

Як повідомлялося, в серпні нинішнього року на раді ліг представники клубів висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову. На його місце клуби призначили Каденка, який працював з приставкою “в.о.”.

Фото: sportarena.com.