Каденко офіційно очолив Професіональну футбольну лігу України
Укрінформ
Главу Аматорської асоціації футболу Олександра Каденка офіційно обрали у вівторок президентом президентом Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ).
Як повідомляє Sport Arena, це сталося під час позачергової конференції ПФЛ, передає Укрінформ.
Каденко очолюватиме ПФЛ протягом чотирьох років.
Як повідомлялося, в серпні нинішнього року на раді ліг представники клубів висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову. На його місце клуби призначили Каденка, який працював з приставкою “в.о.”.
Фото: sportarena.com.