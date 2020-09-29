Ми знаємо, як протистояти «Динамо» - тренер «Гента»

Вім де Декер запевняє, що його команда гратиме в Києві на перемогу.

Головний тренер «Гента» Вім де Декер розповів, чому форвард Роман Яремчук не прилетів до Києва, і оцінив шанси своєї команди в матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти «Динамо», повідомляє Укрінформ.

«На даний момент Яремчук травмований, у нього проблеми зі спиною – це одна з причин, чому він не прилетів. Він є частиною «Гента». І стосунки між ним і клубом досить нормальні.

«Динамо» - це хороша команда і грати з ними важко, але ми знаємо, як протистояти киянам. Будемо грати по-іншому з ними. У нас є стимул виступати в Лізі чемпіонів, не кожен раз видається такий шанс.

Нам потрібна перемога. Нічия не влаштує нас. Ліга чемпіонів - особливий рівень. Ми зробимо все можливе, щоб туди потрапити.

Одна з сильних сторін «Динамо» - сідати низько, а потім вибігати в контратаки, ми повинні бути готовими до цього. Потрібно грати швидко, і створювати гольові моменти», - розповів де Декер.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Динамо» - «Гент» зіграють 29 вересня. Початок матчу - о 22:00. Поєдинок в Бельгії завершився перемогою киян 2:1.

Фото: kaagent.be