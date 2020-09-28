Яремчук не зіграє в Києві проти «Динамо» у кваліфікації ЛЧ

Український форвард хоче піти з «Гента» до закриття трансферного вікна.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук не зіграє в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ проти «Динамо», повідомляє Het Nieuwsblad.

За інформацією джерела, форвард виходив на перший матч з пошкодженням, яке посилив протягом гри.

Повідомляється, що Яремчук планує змінити команду до закриття трансферного вікна, тому не хоче ризикувати здоров'ям і не полетить з командою до Києва.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє з «Гентом» 29 вересня. В першому матчі кияни перемогли з рахунком 2:1. Яремчука вимушено замінили в першому таймі.

Фото: сайт ФК "Гент"