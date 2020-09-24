Успіх під зливою, феномен Луческу та заслані козачки

«Динамо» за крок до виходу в Лігу чемпіонів.

23-го вересня в Бельгії київське «Динамо» здобуло перемогу над місцевим «Гентом» 2:1 в першому матчі кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Як розвивалися події в матчі та які шанси киян на прохід?

Закономірна перемога й невпевнені заробітчани

За статистичними показниками «Динамо» повністю переграло «Гент». Українці краще володіли м’ячем (60:40), більше і прицільно били по воротах (12:5), подали більше кутових (7:2) і закономірно перемогли. За киян відзначилися Супряга і де Пена, за «Гент» забив Кляйндінст.

Першим фактором успіху став експериментальний вибір стартового складу Луческу. Вісімнадцятирічний Забарний в парі з номінально лівим захисником Миколенком в центрі захисту, номінально правий півзахисник Караваєв зіграв ліворуч в захисті. Гравці на інших позиціях своєю появою не здивували.

Зате «Динамо» приголомшило позиційними атаками та грою першим номером. Кризовий «Гент» або був не готовий до тиску українців (не одними ж контратаками), або обрав неправильну стратегію («Динамо» може грати й з позиції сили).

До перемоги киян доклали руку/ногу українські заробітчани в Бельгії. Основний форвард «Генту» та збірної України Яремчук отримав травму, а Безус «заробив» два гірчичника за 4 хвилини і покинув поле. Ігор Пластун спочатку не витримав лінію офсайду, і м’яч Супряги зарахували , а потім віддав «гольову» на де Пену.

Вихід в ЛЧ: гроші клубу, вітрина молодим

Після першого матчу «Динамо» отримало гарні шанси на вихід в групу Ліги чемпіонів. Луческу неодноразово демонстрував вміння «сушити» гру, тому в Києві проблем не має бути.

Попри скептичні оцінки експертів стосовно рівня гри «Динамо», киянам життєво необхідно вийти в Лігу чемпіонів. Перш за все, це хороші преміальні для клубу. Рівень команди зростатиме лише в іграх з клубами вищого ешелону, молоді потрібні виклики, їм потрібна вітрина для переїзду в топ-чемпіонати.

Вихід в Лігу чемпіонів може стати ключовим фактором у примиренні Луческу та ліберально налаштованих фанатів. Румунський спеціаліст сам прагне показати результат, щоб довести свою профпридатність і потім, можливо, диктувати свої умови в клубі.

Перші кроки Луческу в столиці

З приходом Мірчі Луческу «Динамо» почало змінюватися. Поки процес на початковому етапі, але вже є певні моменти, які слід відзначити.

1.Луческу дає грати молодим футболістам, при ньому реально почав прогресувати Шапаренко, Супряга нарощує м’язи. Поява двох вісімнадцятирічних футболістів Сироти й Забарного в центрі захисту на матч проти «Львова» - це вимушений, але все одно сильний хід. Столичному клубу поки не вистачає класу і вміння грати першим номером, тому Луческу грає на контратаках.

2.Луческу зміг знайти спільну мову з проблемним Жерсоном і змусив вже зрілого Сидорчука розвиватися. Тренер не боїться експериментувати, тому застосовує ротацію та ставить гравців на непритаманні їм позиції.

3.Луческу хоче диктувати свої правила гри стосовно селекційної політики та організації роботи, як це було раніше в «Шахтарі». Допоки на Суркіса мають вплив група «динамівських сердець» та кількох відомих агентів, Луческу не матиме 100% впливу на результат і розвиток команди. Вихід в групу ЛЧ (востаннє там були в 2016 році за часів тренера Сергія Реброва) має надати Луческу вирішальний авторитет в київському клубі.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Динамо" і бельгійські ЗМІ