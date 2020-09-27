Польські арбітри розсудять матч "Динамо" - "Гент" у Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на стикові поєдинки у відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч у столиці України між київським "Динамо" та бельгійським "Гентом" судитимуть рефері з Польщі, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 39-річний Шимон Марчиняк, асистентами якого стануть Павел Сокольницький і Томаш Листкевич, четвертий арбітр - Павел Рачковський.

Матч "Динамо" - "Гент" відбудеться у вівторок, 29 вересня, на НСК "Олімпійський". Початок - о 22.00.

Нагадаємо, перший поєдинок в Генті завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: Getty Images.