"Гент" перед матчем з "Динамо" зазнав домашньої поразки в чемпіонаті Бельгії

Футболісти бельгійського "Гента" провели черговий матч в національному чемпіонаті, програвши на своєму полі "Льовену" - 2:3.

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, по ходу зустрічі "Гент" програвав з рахунком 0:3, скоротивши відставання двома голами з пенальті, передає Укрінформ.

У цій зустрічі взяли участь два українських легіонера "Гента" - захисник Ігор Пластун і півзахисник Роман Безус (обидва потрапили у стартовий склад).

А от нападник Роман Яремчук, який, згідно з інформацією офіційного сайту "Гента", спочатку був залучений на поєдинок з "Левеном", у підсумку в заявку на гру не потрапив.

Відзначимо, що форвард отримав травму в першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів з київським "Динамо" і достроково залишив поле. Його участь у повторному поєдинку з "біло-синіми" знаходиться під питанням.

Після семи зіграних матчів "Гент" посідає лише 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в своєму активі 6 очок (дві перемоги, п'ять поразок).

Нагадаємо, перший стиковий поєдинок раунду плей-офф між "Гентом" і "Динамо" відбувся минулої середи і завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь суперники проведуть найближчого вівторка, 29 вересня, в Києві на НСК "Олімпійський". Переможець цього протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: ФК "Гент".