Світоліна заявилася на WTA Premier в Остраві
Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна подала заявку на турнір категорії WTA Premier в Остраві (Чехія).
Як повідомляє Тенісний портал України, змагання стартують 19 жовтня, передає Укрінформ.
В основній сітці турніру виступлять 28 тенісисток (18 - за рейтингом, 6 - Із кваліфікації та 4 володарки wild card).
На змагання заявилися практично всі найсильніші тенісистки світу. Друга "ракетка" України Даяна Ястремська поки перебуває четвертою в альтернативному списку.
Додамо, що турнір в Остраві - новий у календарі. Він з'явився після того, як у Китаї заборонили всі міжнародні змагання до кінця 2020 року.
Фото: j48tennis.net.