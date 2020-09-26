Світоліна заявилася на WTA Premier в Остраві

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна подала заявку на турнір категорії WTA Premier в Остраві (Чехія).

Як повідомляє Тенісний портал України, змагання стартують 19 жовтня, передає Укрінформ.

В основній сітці турніру виступлять 28 тенісисток (18 - за рейтингом, 6 - Із кваліфікації та 4 володарки wild card).

На змагання заявилися практично всі найсильніші тенісистки світу. Друга "ракетка" України Даяна Ястремська поки перебуває четвертою в альтернативному списку.

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Додамо, що турнір в Остраві - новий у календарі. Він з'явився після того, як у Китаї заборонили всі міжнародні змагання до кінця 2020 року.

Фото: j48tennis.net.