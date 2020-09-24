Франк де Бур став головним тренером збірної Нідерландів з футболу

Збірна Нідерландів, яка є одним із суперників національної команди України у фінальній частині Євро-2020, отримала нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів, наставником "помаранчевих" став 50-річний ексгравець збірної країни Франк де Бур, передає Укрінформ.

Контракт з де Буром розрахований до осені 2022 року.

Новий тренер керуватиме командою вже у найближчих матчах проти Мексики (товариський поєдинок, 7 жовтня, Амстердам), Боснії і Герцеговини (Ліга націй, 11 жовтня, Зениця) та Італії (Ліга націй, 14 жовтня, Бергамо).

Фото: onsoranje.nl.