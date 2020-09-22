Букмекери дали прогноз на матчі "Десни" та "Колоса" в Лізі Європи
Букмекери вважають фаворитами цих протистоянь суперників українських клубів, передає Укрінформ.
Авторитетна букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "Вольфсбурга" над "Десною" з коефіцієнтом 1,12, на нічию - 7,00, на виграш чернігівців, які стартують в еврокуюках, - 15,00.
Зустріч у Вольфсбурку на стадіоні "Фольксваген Арена" обслуговуватимуть судді з Бельгії на чолі з Лоуренсом Віссером.
Поєдинок, який стартує о 21.15, у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".
Дебют "Колоса" на євроарені відбувся минулого тижня. Команда із села Ковалівка Білоцерківського району Київщини на виїзді обіграла грецький "Аріс" - 2:1 із міста Солоніки.
Що стосується матчу "Колоса" проти "Рієки", William Hill оцінює перемогу господарів поля - хорватів коефіцієнтом 1,78, нічию - 3,10, успіх української команди - 4,60.
На грі працюватимуть рефері з Португалії, головний арбітр - Тьягу Мартінш.
Зустріч зі стадіону "Руєвіца" (початок о - 21.45) транслюватиме "Футбол 2".
Додамо, що протистояння плей-офф відбору Ліги Європи складаються з одного матчу. У випадку нічиєї в основний час проводяться два додаткові тайми, а за необхідністю - серія пенальті. Переможці поєдинків вийдуть до плей-офф відбору Ліги Європи.
Фото: facebook.com/fckoloskovalivka.