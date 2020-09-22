Букмекери дали прогноз на матчі "Десни" та "Колоса" в Лізі Європи

У четвер, 24-го вересня, футболісти "Десни" та ковалівського "Колоса" зіграють у гостях поєдинки 3-го раунду відбору Ліги Європи УЄФА відповідно проти німецького "Вольсбурга" і хорватської "Рієки".

Букмекери вважають фаворитами цих протистоянь суперників українських клубів, передає Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "Вольфсбурга" над "Десною" з коефіцієнтом 1,12, на нічию - 7,00, на виграш чернігівців, які стартують в еврокуюках, - 15,00.

Зустріч у Вольфсбурку на стадіоні "Фольксваген Арена" обслуговуватимуть судді з Бельгії на чолі з Лоуренсом Віссером.

Поєдинок, який стартує о 21.15, у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

Дебют "Колоса" на євроарені відбувся минулого тижня. Команда із села Ковалівка Білоцерківського району Київщини на виїзді обіграла грецький "Аріс" - 2:1 із міста Солоніки.

Що стосується матчу "Колоса" проти "Рієки", William Hill оцінює перемогу господарів поля - хорватів коефіцієнтом 1,78, нічию - 3,10, успіх української команди - 4,60.

На грі працюватимуть рефері з Португалії, головний арбітр - Тьягу Мартінш.

Зустріч зі стадіону "Руєвіца" (початок о - 21.45) транслюватиме "Футбол 2".

Додамо, що протистояння плей-офф відбору Ліги Європи складаються з одного матчу. У випадку нічиєї в основний час проводяться два додаткові тайми, а за необхідністю - серія пенальті. Переможці поєдинків вийдуть до плей-офф відбору Ліги Європи.

Фото: facebook.com/fckoloskovalivka.