В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту

Під час офіційної презентації Української професійної кіберспортивної асоціації у четвер було представлено стратегію розвитку кіберспорту в Україні 2020-2025 роки.

Захід відбувся у КВЦ “Парковий”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми повинні розуміти, на що перетворився кіберспорт у світі. Це потужна економічна сила, і ми повинні пишатися тим, що українки кіберспорт - у п’ятірці самих крутих у світі”. - сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час презентації.

Міністр наголосив, що влада повинна створити належні умови для кіберспорту.

Він звернув увагу на те, що через у кіберспорт планують залучати та соціалізувати людей з інвалідністю, збільшувати фізичну активність кіберспортсменів.

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“Ми повинні розуміти те, що кіберспорт визнали офіційно в Україні - це тільки початок великого шляху, це величезна можливість для соціалізації багатьох людей, людей із посттравматичним синдромом, наприклад”, - підкреслив урядовець.

Нині, додав Немчінов, є низка програм, у втіленні в життя яких братимуть участь кіберспортивні асоціації спільно із Міністерством ветеранів, а Кабінет Міністрів, зі свого боку, буде його коригувати та допомагати в усьому, в чому можна.

Під час заходу була представлена стратегія розвитку кіберспорту в Україні 2020-2025 роки.

Міністр КМУ Олег Немчінов на початку серпня провів зустрічі із головою Української професійної кіберспортивної асоціації Олександром Кохановським та операційним директором асоціації Олегом Рибалкою. Тоді він наголосив на тому, що кіберспорт має стати частиною економіки України, оскільки змагання та розробка ігор можуть поповнювати бюджет держави.

Кіберспорт - потужний світовий тренд, приблизно 600 мільйонів людей захоплюються цією активністю, серед них і мільйони українців.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні.