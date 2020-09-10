Стали відомі пари другого попереднього раунду Кубка України
Відбулося жеребкування другого попереднього раунду Кубка України сезону-2020/2021, повідомляє Укрінформ.
Жеребкування відбулося сьогодні в Будинку футболу. Ось його результати:
Група А
«ВПК-Агро» - «Кремінь»
«Металург» - «Гірник-Спорт»
Група В
«Кривбас» - «Таврія»
«Нива» (Вінниця) - «Кристал»
«Миколаїв» - «Чорноморець»
Група С
«Оболонь» - «Полісся»
«Альянс» - «Верес»
«Вікторія» - «Діназ»
Група D
«Волинь» - «Прикарпаття»
«Епіцентр» - «Нива» (Тернопіль)
«Агробізнес» - «Ужгород»
Базова дата матчів – 16 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, останню вакансію у другому попередньому етапі Кубка України заповнив запорізький «Металург», який у післяматчевій серії 11-метрових ударів залишив за бортом турніру краматорський «Авангард» - 4:3 (основний ігровий час – 0:0).