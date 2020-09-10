Стали відомі пари другого попереднього раунду Кубка України

«Миколаїв» зіграє з «Чорноморцем», «Волинь» прийматиме «Прикарпаття».

Відбулося жеребкування другого попереднього раунду Кубка України сезону-2020/2021, повідомляє Укрінформ.

Жеребкування відбулося сьогодні в Будинку футболу. Ось його результати:

Група А

«ВПК-Агро» - «Кремінь»

«Металург» - «Гірник-Спорт»

Група В

«Кривбас» - «Таврія»

«Нива» (Вінниця) - «Кристал»

«Миколаїв» - «Чорноморець»

Група С

«Оболонь» - «Полісся»

«Альянс» - «Верес»

«Вікторія» - «Діназ»

Група D

«Волинь» - «Прикарпаття»

«Епіцентр» - «Нива» (Тернопіль)

«Агробізнес» - «Ужгород»

Базова дата матчів – 16 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, останню вакансію у другому попередньому етапі Кубка України заповнив запорізький «Металург», який у післяматчевій серії 11-метрових ударів залишив за бортом турніру краматорський «Авангард» - 4:3 (основний ігровий час – 0:0).