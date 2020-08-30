"Карпати" розгромно програли в 1/64 фіналу Кубка України з футболу

Львівські "Карпати" достроково завершили виступ у Кубку України-2020/21 з футболу.

У матчі 1/64 фіналу розіграшу "Карпати" на виїзді поступилися "Епіцентру" (Дунаївці, Хмельницька область) - 0:4, передає Укрінформ.

Сьогодні також грають представники Полтавщини "Олімпія" (Савинці) і "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).

На 8 вересня запланований поєдинок "Дніпро" (Черкаси) - "Верес" (Рівне).

9 вересня зійдуться МФК "Металлург" (Запоріжжя) та "Авангард" (Краматорск).

Матч "Нива" (Вінниця) - "Чернігів-80" не відбувся.

Раніше до 1/32 фіналу розіграшу вийшли криворізький "Кривбас", житомирське "Полісся", тернопільська "Нива", "Кремінь" (Кременчук), "ВПК-Агро" (Магдалинівка), хмельницьке "Поділля", "Діназ" (Вишгород), "Альянс" (Липова Долина), "Миколаїв", херсонський "Кристал", "Вікторія" (Миколаївка), одеський "Чорноморець", "Ужгород" і "Таврія Сімферополь".

Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.