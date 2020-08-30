Кубок України з футболу: "Таврія Сімферополь" обіграла "Реал-Фарму"

Розіграш Кубка України-2020/21 з футболу продовжують в неділю, 30 серпня, поєдинки першого попереднього етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/32 фіналу турніру.

Черговий матч 1/64 фіналу Кубка України "Таврія Сімферополь" - "Реал-Фарма" (Одеса) завершився з рахунком 2:1 на користь кримчан, які забили два м'ячі на останніх хвилинах зустрічі, передає Укрінформ.

Сьогодні також грають: "Епіцентр" (Дунаївці) і "Карпати" (Львів), "Олімпія" (Савинці) і "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).

Раніше до 1/32 фіналу розіграшу вийшли криворізький "Кривбас", житомирське "Полісся", тернопільська "Нива", "Кремінь" (Кременчук), "ВПК-Агро" (Магдалинівка), хмельницьке "Поділля", "Діназ" (Вишгород), "Альянс" (Липова Долина), "Миколаїв", херсонський "Кристал", "Вікторія" (Миколаївка), одеський "Чорноморець" та "Ужгород".

На 8 вересня запланований поєдинок "Дніпро" (Черкаси) - "Верес" (Рівне).

9 вересня зійдуться МФК "Металлург" (Запоріжжя) та "Авангард" (Краматорск).

Матч "Нива" (Вінниця) - "Чернігів-80" не відбувся.

Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.