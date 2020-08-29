Кубок України з футболу: результати матчів 1/64 фіналу
Першими стадію 1/64 фіналу Кубка України раніше подолали криворізький "Кривбас", житомирське "Полісся" та тернопільська "Нива", передає Укрінформ.
Результати матчів першого попереднього етапу Кубка України з футболу, які відбулися 29 серпня:
"Перемога" (Дніпро) - "Кремінь" (Кременчук) - 0:2
"Металл" (Харків) - "ВПК-Агро" (Магдалинівка) - 1:3
"Нікополь" - "Кристал" (Херсон) - 1:3
"Поділля" (Хмельницький) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 1:0
"Рубікон" (Київ) - "Діназ" (Вишгород) - 0:2
"Альянс" (Липова Долина) - "Металіст 1925" (Харків) - 2:0
"Балкани (Зоря) - "Миколаїв" - 0:1
"Вікторія" - "Яруд" (Маріуполь) - 4:0
"Нива" (Вінниця) - "Чернігів-80" - відкладений
"Ужгород" - "Буковина" (Чернівці) - 2:0
"Енергія" (Нова Каховка) - "Чорноморець" (Одеса) - 2:3.
30 серпня відбудуться матчі "Таврія Сімферополь" - "Реал-Фарма" (Одеса), "Епіцентр" (Дунаївці) - "Карпати" (Львів), "Олімпія" (Савинці) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).
На 8 вересня запланований поєдинок "Дніпро" (Черкаси) - "Верес" (Рівне).
9 вересня зійдуться МФК "Металлург" (Запоріжжя) та "Авангард" (Краматорск).
Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.