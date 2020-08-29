Кубок України з футболу: результати матчів 1/64 фіналу

Кубок України з футболу: результати матчів 1/64 фіналу

Укрінформ
Розіграш Кубка України з футболу-2020/21 продовжують в суботу, 29 серпня, поєдинки першого попереднього етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/32 фіналу турніру.

Першими стадію 1/64 фіналу Кубка України раніше подолали криворізький "Кривбас", житомирське "Полісся" та тернопільська "Нива", передає Укрінформ.

Результати матчів першого попереднього етапу Кубка України з футболу, які відбулися 29 серпня:

"Перемога" (Дніпро) - "Кремінь" (Кременчук) - 0:2

"Металл" (Харків) - "ВПК-Агро" (Магдалинівка) - 1:3

"Нікополь" - "Кристал" (Херсон) - 1:3

"Поділля" (Хмельницький) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 1:0

"Рубікон" (Київ) - "Діназ" (Вишгород) - 0:2

"Альянс" (Липова Долина) - "Металіст 1925" (Харків) - 2:0

"Балкани (Зоря) - "Миколаїв" - 0:1

"Вікторія" - "Яруд" (Маріуполь) - 4:0

"Нива" (Вінниця) - "Чернігів-80" - відкладений

"Ужгород" - "Буковина" (Чернівці) - 2:0

"Енергія" (Нова Каховка) - "Чорноморець" (Одеса) - 2:3.

30 серпня відбудуться матчі "Таврія Сімферополь" - "Реал-Фарма" (Одеса), "Епіцентр" (Дунаївці) - "Карпати" (Львів), "Олімпія" (Савинці) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).

На 8 вересня запланований поєдинок "Дніпро" (Черкаси) - "Верес" (Рівне).

9 вересня зійдуться МФК "Металлург" (Запоріжжя) та "Авангард" (Краматорск).

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Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

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