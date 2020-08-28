Українська “молодіжка” розпочинає підготовку до матчів футбольного Євро-2021

Підопічні Руслана Ротаня 4 та 8 вересня зіграють два виїзні відбіркові поєдинки молодіжного чемпіонату Європи-2021 (U21) - проти футболістів Данії та Фінляндії відповідно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Сьогодні ближче до обіду молодіжна збірна України збереться в київському “Президент готелі”, а вже ввечері команда Руслана Ротаня на НТК ім. В. Баннікова проведе перше тренування, яке буде відкритим для журналістів. Утім, склад команди буде неповним.

Із 24-х викликаних виконавців до розташування команди точно не приїде захисник Олександр Сирота, викликаний до головної команди країни, а ще один захисник, Євген Чеберко, прибуде до “молодіжки” 30 серпня, оскільки австрійський ЛАСК, який він представляє, 29 серпня зіграє в Кубку країни. Цей матч, до речі, може стати дебютним для українця в складі нового клубу.

Після двох тренувальних днів “синьо-жовті” 30 серпня проведуть спаринг із донецьким “Олімпіком”. До 3 вересня команда працюватиме в Києві, а потім чартерним рейсом вирушить до датського Ольборга, де 4 вересня відбудеться матч проти збірної Данії. 8 вересня збірна України в Гельсінкі зустрінеться з однолітками з Фінляндії.

Склад молодіжної збірної України:

воротарі - Дмитро Різник (“Ворскла”, Полтава), Олег Білик (“Олександрія”), Анатолій Трубін (“Шахтар”, Донецьк);

захисники - Юхим Конопля (“Десна”, Чернігів), Даніл Скорко, Ілля Забарний (усі - “Динамо”, Київ), Владислав Дубінчак (СК “Дніпро-1”), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Владислав Бабогло (“Олександрія”);

півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі - “Динамо”), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва - СК Дніпро-1”), Максим Луньов (“Зоря”, Луганськ), Євген Смирний (“Колос”, Ковалівка), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі - “Маріуполь”), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва - “Шахтар”);

нападники: Ерік Шуранов (“Нюрнберг”, Німеччина), Данило Сікан (“Шахтар”).

Турнірне становище у відбірковій групі: Данія - 15 очок (після 5-ти ігор), Румунія - 10 (5), Фінляндія - 7 (5), Україна - 3 (4), Північна Ірландія - 3 (5), Мальта - 1 (4).

Фото: facebook.com/ffukraine.