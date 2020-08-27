УЄФА змінив схему відбору Євро-2021 серед юнаків (U19)

Союз європейських футбольних асоціацій скоригував схему кваліфікації чемпіонату Європи-2021 серед юнацьких збірних, де виступатиме й команда України U19.

Як повідомляє пресслужба УАФ, під час жеребкування команди розділили на 13 груп по чотири в кожній. Підопічні Володимира Єзерського потрапили до квартету 2, де зіграють разом з Ізраїлем (команда-господар відбіркового турніру), Білоруссю та Чорногорією, передає Укрінформ. Кваліфікаційний етап за рішенням УЄФА тепер пройде у березні 2021 року. Елітний раунд замінений на стикові матчі, які пройдуть у травні. У плей-офф зіграють найкращі команди 13-ти груп та сіяна збірна Португалії.

Фінальна частина відбудеться в заплановані терміни - з 30 червня по 13 липня 2021 року в Румунії.

Окрім господарів, на форумі виступатимуть сім переможців матчів плей-офф.

На фото: Володимир Єзерський/uaf.ua.