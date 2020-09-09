Визначився останній учасник 1/32 фіналу Кубка України з футболу

У розіграші Кубка України-2020/21 з футболу завершився перший попередній етап, за підсумками якого визначилися учасники 1/32 фіналу.

Останню вакансію у другому попередньому етапі кубкового турніру заповнив запорізький "Металург", який у післяматчевій серії 11-метрових ударів залишив за бортом турніру краматорський "Авангард" - 4:3 (основний ігровий час - 0:0), повідомляє Укрінформ.

Жеребкування 1/32 фіналу Кубка України відбудеться у Будинку футболу в Києві 10 вересня (початок о 10.00).

Відзначимо, що через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубка України-2020/2021, використовуватимуть географічний принцип посіву.

У другому попередньому раунді Кубка України-2020/2021 братимуть участь 19 переможців першого попереднього раунду, а також три клуби Першої ліги - "Агробізнес", "Волинь" та "Оболонь". Базова дата матчів раунду - 16 вересня.

Учасники другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2020/2021

Група А (4 команди): "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні), "ВПК-Агро" (Магдалинівка), "Кремінь" (Кременчук), "Металург" (Запоріжжя).

Група В (6 команд): "Кристал" (Херсон), "Чорноморець" (Одеса), "Миколаїв", "Кривбас" (Кривий Ріг), "Таврія" (Сімферополь), "Нива" (Вінниця) - "Чернігів" (згідно з рішенням КДК УАФ.

Група С (6 команд): "Оболонь" (Київ), "Альянс" (Липова Долина), "Діназ" (Вишгород), "Вікторія" (Миколаївка), "Верес" (Рівне), "Полісся" (Житомир).

Група D (6 команд): "Агробізнес" (Волочиськ), "Волинь" (Луцьк), "Нива" (Тернопіль), "Ужгород" - "Епіцентр" (Дунаївці), "Поділля" (Хмельницький) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - згідно з рішенням КДК УАФ.

Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.