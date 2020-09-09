"Калуш" припиняє свій виступ в чемпіонаті України з футболу

Прикарпатський футбольний клуб "Калуш" повідомив Професіональну футбольну лігу (ПФЛ) про відмову виступати в чемпіонаті України серед команд Другої ліги.

Як стало відомо Sport Arena, "Калуш" повідомив ПФЛ про зняття з чемпіонату України групи А Другої ліги, передає Укрінформ.

У першому турі нового сезону команда з Івано-Франківської області не вирушила на виїзну гру проти "Епіцентру", а в другому турі не зможе прийняти домашній матч з львівськими "Карпатами". За дві неявки за регламентом ПФЛ йде зняття з турніру.

Раніше повідомлялося, що клуб планував грати і навіть заплатив внесок за участь у Другій лізі. Також "Калуш" проводив трансферну роботу і був близький до підписання вихованця "Карпат" 20-річного воротаря Антона Задерейко.

Клуб занадто пізно почав процес комплектації складу на новий сезон. Лише в кінці серпня "Калуш" розмістив в своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів.

Минулорічний сезон у Другій лізі "Калуш" завершив на п'ятому місці. Наприкінці червня гравці отримали СМС про розпуск клубу.

Фото: facebook.com/fckalushcom.