Один з матчів 2 туру футбольної Прем'єр-ліги України пройде з глядачами
Як повідомляє пресслужба закарпатського клубу, це стало можливим згідно розробленого Української асоціацією футболу (УАФ) спільно з УПЛ "Тимчасового протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину" і постанові Головного державного санітарного лікаря від 21 серпня 2020 року, а також загальній ситуації із захворюванням на COVID-19 в Ужгороді, передає Укрінформ.
Глядачів на дозволені місця пускатимуть із зобов'язанням дотримуватися вимог карантинного режиму і протиепідемічних заходів. Між фанатами повинна зберігатися дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений тільки в масках.
Обмеження - не більше 25% від місткості стадіону. Також вболівальники повинні будуть дотримуватися всіх протиепідемічних правил.
Матч "Минай" - "Олександрія" відбудеться 13 вересня в Ужгороді. Початок зустрічі о 14.00.
Фото: ФК "Минай".