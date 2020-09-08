"Олександрія" поповнилася футболістом української "молодіжки"

21-річний український півзахисник Вадим Янчак підписав контракт з футбольним клубом Прем'єр-ліги "Олександрія".

Як повідомляє офіційний сайт "Олександрії", хавбек, на рахунку якого 1 матч за молодіжну збірну України (U21), поставив підпис під контрактом, розрахованим на 3 роки, передає Укрінформ.

Останнім клубом Янчака був словацький "Попрад", який Вадим покинув на правах вільного агента. Провів за клуб 17 матчів, забив 1 м'яч.

Фото: fco.com.ua.