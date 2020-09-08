Матч "Шахтар" - "Рух" перенесли через COVID-19 у футболістів

Матч 2 туру Favbet Ліги "Рух" — "Шахтар", запланований на 12 вересня, не відбудеться через позитивні результати COVID-19 у футболістів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на УПЛ.

"07.09.2020 на електронну адресу УПЛ надійшов лист від ФК "Рух" Львів, у якому йдеться про те, що за результатами проведення тестування методом полімерної ланцюгової реакції, у футболістів клубу виявлені позитивні результати", - йдеться у повідомленні.

Дирекція Української Прем’єр-Ліги ухвалила рішення перенести матч 2 туру Favbet Ліги «Рух» — "Шахтар" на 23 вересня 2020 року.

"Час початку матчу буде визначений додатково", - додали у ФК.

Як раніше повідомляло агентство, минулого тижня дебютант елітного дивізіону – львівський ФК "Рух" повідомив, що проводитиме домашні матчі УПЛ в сезоні-2020/21 на "Арені Львів".

Фото: Getty Images