"Шахтар" програв "Олімпіку" у контрольному матчі

Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" провели товариський поєдинок із земляками з "Олімпіка".

"Гірники" на полі столичного НТК ім. Віктора Баннікова зазнали поразки з рахунком 1:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили іранський форвард "Олімпіка" Шахаб Зейхеді, який відзначився на 14-й хвилині, Тарас Завійський (39) і бразильський нападник "Шахтаря" Фернандо (83).

"Шахтарю" в цьому матчі не змогли допомогти Андрій Пятов, Сергій Болбат, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Жуніор Мораес, Манор Соломон, Давид Хочолава, Анатолій Трубін, Данило Сікан і Віктор Корнієнко. Всі вони викликані до національних збірних на поєдинки Ліги націй УЄФА.

У складі "Олімпіка" виклик до головної команди своєї країни отримав литовський півзахисник Даніель Романовський.