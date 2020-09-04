«Рух» гратиме з «Шахтарем» з глядачами
Укрінформ
Дебютант УПЛ анонсував продаж квитків на перший домашній матч в сезоні.
Дебютант елітного дивізіону – львівський «Рух» проводитиме домашні матчі УПЛ в сезоні-2020/21 на «Арені Львів», повідомляє сайт клубу.
Наступний домашній матч львівського клубу в чемпіонаті України відбудеться 12 вересня – проти «Шахтаря». Зустріч пройде з глядачами.
Інформація про продаж квитків з'явиться пізніше. «Арена Львів» розрахована на 34 915 глядачів.
Як повідомляв Укрінформ, в першому турі чемпіонату УПЛ «Рух» програв на виїзді «Ворсклі» 2:5.