"Арена Львів" заборгувала понад 4 мільйони гривень в період пандемії COVID-19

"Арена Львів" переживає фінансові труднощі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив директор стадіону Юрій Майборода в ефірі Футбол NEWS, передає Укрінформ.

"З березня персонал "Арени Львів" майже не отримує зарплату - дуже мізерну частину. Тому що немає масових заходів - футбольних матчів, концертів. Борги "Арени" великі, як для нас. Це все в порівнянні, але ми заборгували по всіх статтях: і по зарплаті, і по електроенергії. Скажімо, з оплати праці - це 2 мільйони гривень, десь такі ж цифри за комунальні послуги", - зазначив Майборода.

Відзначимо, що 3 вересня львівський стадіон прийматиме матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія. Також арена стане домашньою для львівського "Руху" в Прем'єр-лізі і для чернігівської "Десни" у Лізі Європи УЄФА.

Фото: lviv-online.com.