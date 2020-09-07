Поразка в Мадриді, вболівальники в Києві

6 вересня зіграли матч другого туру групового етапу Ліги націй Іспанія-Україна.

Вболівальники вже звикли до футбольних реалій сьогодення. Коронавірус суттєво вплинув на спорт, зокрема на футбол. Усі матчі проводяться без глядачів на трибунах. Подивитися гру улюбленої команди можна лише по телевізору. Нещодавно у столиці з’явилася ще одна опція - сходити на КВЦ «Парковий».

В Києві пристосувалися до гри без уболівальників. Третій матч української команди поспіль («Шахтар» та два матчі збірної) можна переглянути в компанії однодумців на свіжому повітрі.

Вертолітний майданчик, великий екран, фуд-зона з хот-догами й легким алкоголем та атмосфера щастя – ось головні складові захопливого перегляду футбольної баталії.

Організаторами цього дійства є букмекерська компанія Parimatch разом з кінотеатром Multiplex. Перші розігрують різноманітні подарунки серед уболівальників, зокрема футболки, худі, м’ячі, останні організовують зручний перегляд матчу.

За півгодини до матчу ведучий заходу почав підбадьорювати натовп, влаштовував вікторини та нагороджував найрозумніших призами. Поки одні відповідали на запитання в надії щось виграти, інші фотографувалися біля фотозони, створеної Parimatch.

Як і раніше, «штаб» розташовувався правіше від входу на майданчик. Його легко можна було знайти по скупченню красунь-робітниць. Вони пропонували гостям робити ставки на гру та отримувати подарунки. Дехто справді ставив, були й просто говірливі чоловіки.

За двадцять хвилин до матчу, на майданчику з’явилася Влада Седан, дружина гравця збірної України та «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка. Черга бажаючих сфотографуватися з нею була більша черги за пивом. Влада нікому не відмовляла у фото.

Життя буквально вирувало під музику місцевого діджея. Він вмикав танцювальні пісні та заряджав усіх присутніх. Окрім українських вболівальників, підтримати своїх прийшла також делегація іспанських уболівальників. Їх прийняли дуже гостинно. Один з них пояснив: «Ми українці, але дуже підтримуємо «Барселону», сподіваймося, що сьогодні іспанці покажуть круту гру».

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За п’ять хвилин до матчу вболівальники скупилися смачненьким та повсідалися на м’які пуфики. Гравці тим часом вийшли на поле, почав лунати гімн України. Весь «Парковий» підвівся на ноги. Порівняно з матчем «Шахтаря», культура вболівання відчутно зросла. Фанати продемонстрували єдність та зразкову повагу до своїх улюбленців.

Пролунав свисток про початок матчу, всі погляди були прикуті до екрану. Іспанці побігли вперед та заробили швидкий пенальті. Вирок реалізував Серхіо Рамос, чим засмутив фанатів. В першому таймі атакували і забивали лише господарі поля – 3:0 на табло.

Майданчиком ширилися різноманітні розмови, але агресивної критики не було. Українці вірили в позитив та футбольне диво в другому таймі. Люди використали перерву між таймами з користю: хтось пішов за черговою пляшкою, хтось пересовував пуфик в надії створити собі ідеальний ракурс для перегляду. Люди заметушилися.

В другій 45-хвилинці на футбольному полі нічого не змінилося на нашу користь, на «Парковому» ставало гаряче. Вболівальники щиро підтримували збірну України, відзначаючи аплодисментами кожну вдалу дію наших. На жаль, ми пропустили четвертий м’яч. Хоч шансів на перемогу з кожною секундою ставало все менше, лише одиниці покинули майданчик до фінального свистка. Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь Іспанії.

Смутку в очах уболівальників не було. Діджей гучно увімкнув «Воїнів світла» і натовп плавно почав підводитися зі своїх місць, підспівуючи.

Вболівальник Сергій з Києва зауважив: «Іспанія – це рівень, на якому хочуть грати наші збірники, тому дуже круто, що є можливість перевірити свої сили з таким опонентом. Перед відбором до чемпіонату світу нам необхідно програти – це перезавантаження».

Віталій Ткачук, Київ

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