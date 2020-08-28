Швейцарія оголосила склад на матч з Україною у Лізі націй УЄФА

Збірна Швейцарії з футболу оголосила список гравців, які викликані для підготовки до матчів Ліги націй з Україною (3 вересня) та Німеччиною (6 вересня).

Як повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації, наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович викликав 23-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди в Лізі націй УЄФА, передає Укрінформ. Читайте також: В Лізі націй дамо шанс молодим гравцям – Шевченко Склад збірної Швейцарії: воротарі - Ян Зоммер ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Івон Мвого (ПСВ, Нідерланди), Йонас Омлін ("Монпельє", Франція); захисники - Мануель Аканджі ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Ніко Ельведі ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Міхаель Ланг ("Вердер", Німеччина), Бечир Омерагич ("Цюрих"), Кевін Мбабу ("Вольфсбург", Німеччина), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Сільван Відмер ("Базель"); півзахисники - Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Ренато Штеффен ("Вольфсбург", Німеччина), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва - "Айнтрахт", Німеччина), Мішель Ебішер, Крістіан Фасснахт (обидва - "Янг Бойз"), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Сімон Зом ("Цюрих"); нападники - Харіс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Альбіан Аєті ("Селтик", Шотландія), Брель Емболо ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина), Маріо Гавранович ("Динамо" Загреб, Хорватія). Читайте також: Ліга націй УЄФА: Іспанія назвала склад на матчі з Німеччиною та Україною Нагадаємо, поєдинок у групі А4 Ліги націй між збірними України та Швейцарії відбудеться 3 вересня у Львові. Початок зустрічі - о 21.45. Фото: football.ch.